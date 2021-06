Juliana Moreira chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Edoardo Stoppa, figli, vita privata, Instagram, dove vive. La modella e conduttrice Juliana Moreira prende parte questa sera 8 giugno al programma Game of Games – Gioco Loco. Il programma condotto da Simona Ventura è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Juliana Moreira

Juliana Moreira è nata il 15 aprile del 1982 a Osasco, in Brasile. Ha 39 anni. E’ naturalizzata italiana. E’ alta 174 cm. Studia a San Paolo alla Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Mendes de Barros. Pratica danza leggera e studia i balli samba rock e forró. A 11 anni lavora nella farmacia della sua madrina e l’anno successivo muore sua madre. Ormai adolescente la Moreira diventa modella per le agenzie Ford Models Brasil e Fox Model Management. Profilo Instagram: Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial).

Edoardo Stoppa, i figli Lua Sophie e Sol Gabriel: dove vive e vita privata di Juliana Moreira

Dal 2007 Juliana Moreira ha una relazione con il conduttore Edoardo Stoppa, ex inviato storico di Striscia la Notizia. I due hanno avuto dei figli: Lua Sophie, nata nel 2011, e Sol Gabriel, nato nel 2016. Nel 2017 la Moreira e Stoppa si sono sposati, dopo 10 ani di fidanzamento. Il loro matrimonio ha avuto luogo a Milano, al Palazzo Reale, con una cerimonia officiata dal sindaco Giuseppe Sala.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa vivono a Milano.

La carriera di Juliana Moreira

Debutta in televisione in Brasile nel 1999, nel programma presentato da Fábio Jr. Sem limites pra sonhar, in onda su RecordTV. Prosegue la sua carriera come indossatrice, facendo diverse apparizioni in varie trasmissioni di moda. Nel 2005 si trasferisce in Italia, dove continua la sua carriera di modella.

L’esordio sugli schermi italiani arriva su Canale 5 nel programma Cultura moderna, condotto da Teo Mammucari. Diventa testimonial per una casa produttrice di biancheria intima e per Nintendo Wii con Giorgio Panariello e Marco Simoncelli. Nel 2007 è conduttrice, insieme a Lydie Pages e il Gabibbo, di tre speciali di Paperissima. Prende poi il posto dell’ex miss Italia Edelfa Chiara Masciotta alla guida di Paperissima Sprint, nella stagione 2008-2009.

Nel 2010 conduce su Italia 1 Matricole & Meteore e nello stesso anno partecipa come concorrente fissa a Fenomenal, di Teo Mammucari. Prende parte, nel 2015, al programma Si può fare!, con la conduzione di Carlo Conti.