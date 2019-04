ROMA – Antonella Clerici ha condiviso sui social un video di una gaffe a La Prova del Cuoco. Un messaggio nostalgico che l’amata conduttrice del cooking show show di Rai 1 vuole lanciare ai propri fan?

Il video in questione era tratto da un servizio di Striscia La Notizia che mostra una delle sue simpatiche gaffe a La Prova del Cuoco. La clip mandata in onda dal Tg satirico mostra la conduttrice nel 2005 quando, in una puntata della trasmissione, si esibiva nella versione tedesca della canzone YMCA. “Noi non sappiamo il tedesco, magari dice delle parolacce. Mandatela in onda, mi assumo io la responsabilità” diceva ballando.

Tra i commenti al post della Clerici però è chiaro quanto i telespettatori abbiano nostalgia della storica conduttrice del cooking show di Rai Uno ora in mano a Elisa Isoardi. Basta scorrere tra i commenti per leggere manifestazioni di affetto nei suoi confronti e fan che chiedono a gran voce un suo ritorno alla conduzione del programma.

A prova dell’amore che i fan nutrono verso la Clerici, è stata l’incursione improvvisa, di un mesetto fa, della conduttrice negli studi de La Prova del Cuoco. Improvvisata che ha mandato in visibilio molti degli affezionati del programma ma in particolar modo di Antonella. (fonte INSTAGRAM)