La Storia: trama, cast, quante puntate. Dove vedere la serie in tv e streaming

Ieri sera, 8 gennaio, su Rai 1 sono andate in onda le prime due puntate de “La Storia“, la serie tv tratta dal romanzo di Elsa Morante ambientato durante la seconda guerra mondiale: la trama, il cast completo e da quante puntate è composta.

La Storia, la trama e il cast

Diretta da Francesca Archibugi, e scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, la fiction riporta il romanzo di Elsa Morante sul piccolo schermo a 38 anni di distanza rispetto allo sceneggiato in 3 puntate che, nel 1986, ha visto impegnata Claudia Cardinale nei panni della protagonista. Come il romanzo, pubblicato nel 1974, anche la serie tv è ambientata a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, alla vigilia della Seconda guerra mondiale.

Protagonista de La Storia è Ida Ramundo, insegnante di italiano, interpretata da Jasmine Trinca, Francesco Zenga è il figlio maggiore Nino, mentre Christian Liberti e Mattia Basciani sono Giuseppe, detto “Useppe”, il bambino nato in seguito alla violenza sessuale del soldato tedesco. Valerio Mastandrea è Remo, titolare di un’osteria nel quartiere di San Lorenzo, che accoglie Ida e gli altri abitanti della zona nella sua cantina quando suona l’allarme dei bombardamenti. Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli, detto “Eppetondo”, marmista che diventa amico di Ida.

Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi, anarchico nonviolento di Mantova, Lukas Zumbrock è Gunther, soldato tedesco che violenta Ida, Giselda Volodi è Vilma, donna del ghetto che cerca di mettere in guardia gli altri ebrei dai rischi che stanno per correre.

Quante puntate e quando andranno in onda

La Storia è suddivisa in 8 episodi da 50 minuti ciascuno che verranno mandati in onda, due alla volta, nel corso di 4 prime serate. Le puntate saranno trasmesse il lunedì sera per tutto il mese di gennaio, con finale della miniserie previsto per lunedì 29 gennaio.

La Storia sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. Il primo e il secondo episodio sono disponibili per la visione.