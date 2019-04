ROMA – Da molte settimane si parla di un possibile addio di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta. La giornalista, infatti, potrebbe lasciare la conduzione del programma di Rai Uno visto che per il momento non è stata ancora confermata la sua presenza per la prossima stagione.

Francesca Fialdini nei giorni scorsi, sembra aver lanciato una frecciatina alla Rai e a chi (forse) vuole farla fuori. Nello studio de La Vita in Diretta, ospite di una delle ultime puntate, c’era un anziano signore vittima di una presunta truffa da parte di una badante romena. Tiberio Timperi allora si è lasciato andare ad una battutina che riguarda proprio la presunta truffatrice. A questo punto la conduttrice ha voluto rispondere al collega, lasciandosi sfuggire una frase che sembrasse volesse parlare del suo prossimo futuro. “Viene con me a presentare il prossimo anno le serate in piazza e poi viene Tiberio a cantare!”.

Sull’annata a La Vita in Diretta, che ormai sta per concludersi, e sulla sua compagna di viaggio Francesca Fialdini, Tiberio Timperi ha dichiarato in una intervista a Nuovo Tv: “Stagione positiva e di profondo impegno: ho trovato una partner che avevo già incontrato a Unomattina in Famiglia, “Franceschina”, che a mio parere è maturata professionalmente”. Su una possibile nuova edizione de La Vita in Diretta, da condurre di nuovo con la Fialdini oppure con un’altra collega, Timperi si è invece limitato a dire: “Farei il mio lavoro: condurre è il mio compito”. (fonte RAI PLAY – NUOVO TV)