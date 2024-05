L’annuncio su Instagram: “Andrea Diprè ricoverato per overdose, è grave”

Andrea Diprè, personaggio famoso sui social per i suoi surreali video tra improbabili interviste, porno e droga, sarebbe ricoverato in ospedale in overdose. Ad annunciare il ricovero è stato l’amministratore di una pagina social, Videotecadipreista:

“Ciao a tutti. Gestisco questa pagina per Andrea. Questa mattina ho ricevuto una chiamata da un caro amico di Andrea, dove mi è stato comunicato che Andrea si trova in questo momento all’ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale Andrea si è drogato negli ultimi anni». Il post poi continua: «Non avrei voluto dire nulla ma dato che la notizia sta circolando mi sembra opportuno darla in via ufficiale, anche perché so quanto Andrea avrebbe voluto che tutti lo sapessero. Chiedo a tutti di rispettare questo brutto momento, di rispettare la vera persona che è Andrea. Ci vediamo presto Andrea”.

Notizia vera o no? Il sito d’informazione MowMag sembra confermare la notizia: “Abbiamo fatto delle verifiche e la notizia sembra confermata, come ci hanno spiegato persone molto vicine allo stesso Diprè”.