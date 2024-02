Laura Efrikian chi è: età, marito, figli, origini, Gianni Morandi

Laura Efrikian età e origini. Nata Laura Ephrikian il 14 giugno 1940 a Treviso, è un’affermata attrice e annunciatrice televisiva italiana, nota anche per la sua significativa unione con il celebre cantante Gianni Morandi. La sua vita, costellata di successi professionali e di momenti familiari intensi, continua a suscitare interesse e curiosità.

Origini e carriera

Di origini armene, Laura è la figlia di Angelo Ephrikian, un musicista di fama che si distinse come violinista, direttore d’orchestra e compositore. La carriera artistica di Laura Efrikian inizia come annunciatrice Rai a Milano dopo aver studiato al Piccolo Teatro della città. Gli anni ’60 segnano il suo debutto televisivo in trasmissioni di spicco come Canzonissima e il Festival di Sanremo del 1962, dove conduce al fianco di Renato Tagliani e Vicky Ludovisi.

Successivamente, Laura si cimenta anche nel cinema, apparendo in film come “Non son degno di te” e “In ginocchio da te,” entrambi musicarelli in cui condivide il set con Gianni Morandi. La sua versatilità si estende anche al teatro, dove ottiene successo in spettacoli di rilievo.

La vita con Gianni Morandi, i figli, il lutto

Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno condiviso la loro vita dal 1966 al 1969. La loro storia purtroppo è stata segnata da un lutto: nel 1967 Laura ha partorito la sua primogenita Serena, morta poche ore dopo la nascita.

Dal matrimonio con Morandi sono nati poi Marianna (il 4 febbraio 1969, di professione attrice) e il Marco (12 febbraio 1974, musicista). Marianna e Marco hanno donato ben cinque nipoti a Gianni e a Laura. La prima è madre di Paolo e Giovanni, avuti con il celebre Biagio Antonacci, suo marito dal 1993 al 2002.

Nonostante la fine del matrimonio nel 1979, Laura e Gianni mantengono una forte amicizia, testimoniando la maturità delle loro relazioni.

Nel 2004, Gianni Morandi sposa Anna Dan, mentre Laura intraprende una relazione a distanza con un uomo italiano residente in Kenya. “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo (…). Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa”.

Ritorno alla ribalta e impegno umanitario

Negli ultimi anni, Laura Efrikian ha ritrovato la sua dimensione pubblica grazie al libro “Ephrikian: Una famiglia armena,” pubblicato nel 2021. Il libro offre uno sguardo approfondito sulla sua vita, abbracciando le sue radici armene e la storia della sua famiglia.

Dopo un periodo di lontananza dallo spettacolo alla fine degli anni ’70, Laura ritorna brevemente negli anni ’90 e nei primi anni 2000 con partecipazioni in serie TV come “Don Luca” e “Il morso del serpente.”

Oltre alla sua carriera artistica, Laura Efrikian si dedica all’arte della pittura e continua a sostenere iniziative umanitarie.