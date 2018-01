ROMA – Elisabetta Canalis, “consorte” di Costantino della Gherardesca nel nuovo programma itinerante di Rai 2 “Le spose di Costantino”, ha vissuto attimi di debolezza durante la tappa in Jamaica e Caraibi: “Questo viaggio sarebbe piaciuto tanto a mio padre”, ha spiegato. Il papà della Canalis è venuto a mancare lo scorso gennaio.

La Canalis stava parlando con una ragazza del luogo, quando le ha chiesto informazioni circa le usanze del posto. “Qual è la cosa più bella nell’avere una famiglia numerosa? Perché io non ho una famiglia numerosa….”, ha domandato. La giovane allora le ha risposto “I legami, non sei mai solo”. E’ stato in quel momento che la showgirl si è sciolta in lacrime e, con la voce rotta dal pianto, ha spiegato: “Io avevo già visto ai Caraibi situazioni di questo genere ma non mi ci ero mai soffermata. In questo momento mi sono fermata e sto constatando che ci sono famiglie numerosissime. Io ho viaggiato tantissimo, non sono stata solo in posti belli di vacanza dove tutti sognano di andare. Sono andata in posti come questi grazie a mio padre e allora so che a lui sarebbe piaciuto molto”.

Cesare Canalis, primario dell’Istituto di radiologia dell’Università di Sassari, è venuto a mancare circa un anno fa a seguito di una malattia all’età di 78 anni. Il decesso è avvenuto a Los Angeles, dove da tempo l’ex velina vive insieme al marito e alla figlia Skyler Eva, e dove era andato a trovare la figlia: “Di fronte a fatti del genere pensi che le cose non succedano per caso – ha raccontato tempo fa Elisabetta – Lui era venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. Lo stesso ospedale che mi ha dato mia figlia, mi ha portato via mio padre”.