ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” Emanuele Filiberto smentisce di aver tradito la moglie Clotilde con Laeticia Hallyday:

“Questa notizia – dice Emanuele Filiberto a Barbara d’Urso – mi rattrista. Ho perso un anno e mezzo fa uno dei miei migliori amici, il marito di Laeticia, Johnny Hallyday. Gli volevo tanto bene, era un fratello e un amico”.

“Mi vedo – continua Emanuele Filiberto – con la vedova di Johnny perché siamo molto amici. Tre giorni fa addirittura ero a casa sua, lavorando in America loro gentilmente mi ospitano. Clotilde lo sa più di chiunque altro”.

Nel salotto di Barbara d’Urso poi si parla di… partito monarchico.

“Questa storia del partito monarchico è anche stata una cosa abbastanza inventata.. – ammette Emanuele Filiberto – Io non ho mai parlato di questo, smentisco totalmente. Mattarella è un grande presidente e io non parlerò mai di lui.” La D’Eusanio allora ammette: “Lei ha una dote che non aveva suo padre, suo nonno o bisnonno: la simpatia. Se non si presenta come principe o altezza reale va benissimo”. Fonte: Live – Non è la d’Urso.