MILANO – Sarà Morgan l’ospite principale di Live-Non è la D’Urso, il programma della prima serata di Canale 5 in onda mercoledì 3 aprile. Una settimana dopo aver avuto in studio Asia Argento, ex di Morgan, Barbara D’Urso avrà come ospite il neo-coach della sesta edizione di The Voice of Italy, che inizierà su Rai Due il prossimo 23 aprile.

Marco Castoldi (vero nome di Morgan) dovrà stare attento a quel che dice, visto che in passato più volte le sue parole gli sono costate care: nel 2010 furono proprio le dichiarazioni rilasciate durante una intervista a portare alla sua esclusione dal Festival di Sanremo, e sette anni dopo scomparve da Amici, di cui era direttore artistico, dopo alcune frasi che poco erano piaciute a Maria De Filippi.

Secondo quanto anticipato sul sito del programma, la conduttrice partirà proprio dalle parole di Asia Argento, che la settimana scorsa, negli stessi studi, ha definito Morgan il suo amore più grande.

Morgan si sottoporrà anche all’Uno contro tutti, ovvero al giudizio di cinque ospiti nascosti, che avranno modo di testare anche un altro ospite della puntata: Pupo.

In studio mercoledì sera anche Paola Caruso, che incontrerà la sua presunta madre biologica, e la coppia Tony Colombo e Tina Rispoli, al centro delle polemiche per le fastose nozze napoletane di qualche giorno fa. (Fonte: Live Non è la D’Urso)