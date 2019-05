Live - Non è la d'Urso, Simone Coppi in realtà è... mister Svizzera

ROMA – Simone Coppi, il finto marito di Eliana Michelazzo, esiste. E’… mister Svizzera. La redazione di “Live – Non è la d’Urso”, infatti, ha preso le foto del finto marito di Eliana Michelazzo, ha fatto una semplice ricerca su “Google Immagini” e ha scoperto che le foto in realtà sono di… mister Svizzera.

“Che presa per il c*lo – ha detto la Michelazzo in studio – porca miseria, scusate le parolacce ma mi viene spontaneo”. Resta da capire chi ha preso in giro chi. Resta da chiarire il ruolo di Pamela Prati in tutta questa vicenda di Mark Caltagirone e dintorni. Ma resta da definire anche il ruolo delle due agenti o ormai ex agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo e della stessa Eliana Michelazzo. Chi ha preso in giro chi? Probabilmente non lo sapremo mai.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.