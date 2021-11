Luca Ravenna chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Luca Ravenna: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Luca è tra i partecipanti alla puntata odierna di Comedy Show, in seconda serata su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Luca Ravenna

Il comico è nato il 27 settembre 1987 (età 34 anni), Milano. Non abbiamo notizie né sul suo peso, né sulla sua altezza. Luca Filippo Ravenna (questo è il vero nome) è un comico e sceneggiatore italiano.

La moglie, i figli, la vita privata di Luca Ravenna

E’ impossibile parlare della sua vita privata perché non ci sono informazioni. Infatti Luca non ne parla mai. Non ci sono informazioni sul suo privato né in tv, né sui social network. Quindi non sappiamo se è sposato o meno. Non sappiamo se è fidanzato o meno. E non sappiamo nulla sui figli.

La carriera di Luca Ravenna

Come scrive Wikipedia, la sua carriera subisce una svolta sostanziale quando assiste a uno spettacolo comico di Edoardo Ferrario, decidendo di dedicarsi alle esibizioni di tipo stand-up di cui egli stesso è l’unico compositore.

Dopo aver partecipato ai programmi televisivi Natural Born Comedians e Stand Up Comedy, entrambi su Comedy Central, nel 2018 porta in tour il suo primo spettacolo intitolato In the ghetto.

Parallelamente all’attività di comico, svolge quella di autore televisivo, collaborando con programmi come Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa.

Il 17 aprile 2020 esce online il suo secondo spettacolo Luca Ravenna Live @, in collaborazione con Aguilar e Indigo Film, a cui segue l’evento Rodrigo Live su tutto il territorio nazionale. Nello stesso anno, insieme a Edoardo Ferrario, conduce il podcast Cachemire – Un podcast morbidissimo, in uscita settimanale su YouTube.

Nel marzo 2021 pubblica tramite la piattaforma The Comedy Club lo spettacolo totalmente improvvisato Luca Ravenna: Improv Special vol.1 mentre, ad aprile, partecipa come concorrente al game show LOL – Chi ride è fuori, in esclusiva su Prime Video.

Nel giugno successivo debutta come attore nel film Appunti di un venditore di donne, con regia di Fabio Resinaro, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Giorgio Faletti.