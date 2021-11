Uomini e Donne anticipazioni puntata 24 novembre 2021: duro scontro tra Armando e Marcello, Roberta Ilaria Giusti bacia tutti

Le anticipazioni della puntata del 24 novembre 2021 di Uomini e Donne. In studio, dovrebbe esserci uno scontro durissimo tra Armando Incarnato e Marcello. Ma non solo, dovrebbe essere anche una puntata all’insegna dell’amore e delle effusioni. Infatti la tronista Roberta Ilaria Giusti dovrebbe baciare, ovviamente in esterne diverse, sia Samuele che Luca.

Uomini e Donne, puntata 24 novembre 2021: duro scontro tra Armando e Marcello

Come detto, la puntata odierna dovrebbe aprirsi con lo scontro feroce tra Armando Incarnato e Marcello. Ma prima di questo scontro, dovrebbe esserci gli aggiornamenti sulla storia d’amore tra lo stesso Marcello e Jessica. Tra i due le cose vanno alla grande.

Infatti Marcello ha rifiutato il corteggiamento di una signora che era arrivata nello studio di Maria De Filippi esclusivamente per conquistare il suo cuore. Marcello ha rifiutato la sua corte perché ha intenzione di continuare la frequentazione unicamente con Jessica.

Ma questo idillio, è stato bruscamente interrotto da Armando. Infatti il tronista over ha accusato Marcello di non essere trasparente nei confronti di Jessica. Lo ha fatto parlando di alcune segnalazioni che avrebbe ricevuto. Queste illazioni hanno mandato su tutte le furie Marcello e tra i due è nato un feroce scontro sedato solamente dal pronto intervento di Maria De Filippi.

Roberta Ilaria Giusti bacia sia Samuele che Luca

Dopo questa baruffa tra tronisti, l’attenzione dovrebbe essere focalizzata su Roberta Ilaria Giusti. Il cuore della tronista è diviso in due tra Samuele e Luca. La ragazza è ancora confusa. Non riesce ad arrivare ad una scelta. Infatti si è lasciata andare con entrambi e nelle esterne ha baciato tutti e due.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.