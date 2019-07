ROMA – Malika Ayane, cantante e nuovo giudice di X Factor, è stata vittima di un incidente mentre si trovava a bordo della sua moto. A raccontare l’accaduto è stata lei stessa attraverso i suoi profili social.

In uno scatto pubblicato su Instagram, appare voltata di schiena con una fasciatura evidente al ginocchio destro. La cantante si trovava al festival musicale “Calvi on the Rocks”, in Corsica, e dopo messaggi dei suoi follower ha spiegato cosa le è successo: “Una rotonda presa male!”. Un errore che le è costato una brutta caduta e la contusione al ginocchio. (fonte INSTAGRAM)