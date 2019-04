ROMA – “Siamo due persone completamente diverse, anche anagraficamente, viviamo due vite molto diverse, abbiamo degli scopi molto diversi nella vita”. Lo dice il cantante Manuel Agnelli che a La Confessione con Peter Gomez ha parlato dei suoi rapporti con Fedez, insieme al quale ha fatto parte della giuria di X Factor, definendoli non proprio idilliaci.”Fedez? Non abbiamo chiuso bene. Con lui non mi sono trovato”, aveva aggiunto il frontman degli Afterhours.

Ecco che allora Fedez ha condiviso un video su Instagram nel quale insieme proprio ad Agnelli e a Mika, lui e la moglie Chiara Ferragni stavano scegliendo il nome da dare al figlio, scegliendo poi Leone. Dalla clip i rapporti non sembrano affatto tesi. Eppure secondo Manuel Agnelli non era tutto rose e fiori, evidentemente qualcosa tra i due sarà successo per giustificare le parole dello stesso Agnelli. (Fonte La Confessione).