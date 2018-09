ROMA – Domenica 16 settembre alle 14 è iniziata la nuova stagione di Domenica In, con la conduzione di Mara Venier, chiamata a risollevare le sorti del programma dopo il crollo degli ascolti con la conduzione delle sorelle Parodi.

Nella puntata inaugurale la presentatrice veneta ha ringraziato chi le è stato vicino in questa nuova esperienza. E soprattutto ha ricordato commossa il caro amico e collega Fabrizio Frizzi.

“Voglio iniziare ringraziando i colleghi e gli amici che mi hanno mandato fiori e messaggi, voglio mandare un grande abbraccio ad Antonella Clerici e farle un grande in bocca al lupo per il suo nuovo programma Portobello. In questi giorni – ha proseguito la Venier – si è rivelata un’amica meravigliosa. Quando ti avvicini ad un debutto scopri quali sono gli amici veri e Antonella è un’amica speciale”, ha detto ancora Mara Venier, forse lanciando una frecciatina a chi non si è rivelato tale.

Quindi la conduttrice di Domenica In ha salutato Massimo Giletti e, prima di iniziare ufficialmente la puntata, ha ricordato il caro amico Fabrizio Frizzi: “Da luglio gli studi televisivi da cui trasmettiamo Domenica In non si chiamano più Dear, ma studi Fabrizio Frizzi. Ed io voglio salutare il mio amico Fabrizio, l’amico di tutti quanti voi”, ha detto Venier, lanciando un video dei due conduttori alla presentazione di Telethon, condotto insieme. “Lui è stato un amico affettuoso e meraviglioso, lo voglio ricordare così. Ciao Fabrizio”, ha detto commossa.