Mara Venier: “Incinta a 17 anni, facevo la parrucchiera. Fui lasciata subito”

In una recente intervista al Corriere della Sera, Mara Venier ha raccontato dettagli inediti della sua gioventù, inclusa una delle esperienze più significanti della sua vita: una gravidanza a 17 anni. A soli 17 anni, Mara Venier rimase incinta. All’epoca, lavorava come parrucchiera e frequentava la piazza principale di Ferretto, un luogo di ritrovo per i giovani. Come la stessa Mara racconta, fu lì che conobbe un ragazzo bellissimo, e confusa dalla prima cotta adolescenziale, rimase incinta quasi subito. Mara ricorda quel periodo con una certa nostalgia, nonostante le difficoltà.

“Facevamo le vasche in piazza Ferretto, dove incontrai questo ragazzo. Fraintesi la prima cotta dell’adolescenza con l’amore per sempre. All’epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini”, ha raccontato.

La scoperta della gravidanza portò con sé molte paure. Mara non ebbe il coraggio di dirlo ai suoi genitori, e la situazione fu gestita nel silenzio, con la vergogna e lo scandalo che aleggiavano nell’aria. “Non avevo il coraggio di dirglielo, e infatti non dissi niente, non ne abbiamo mai parlato, anche se avevano intuito”, ricorda. Nonostante i consigli degli amici di non portare avanti la gravidanza, Mara decise di fare di testa sua e tenere la bambina, Elisabetta.

Il matrimonio riparatore e la separazione

La situazione portò a un matrimonio riparatore, con i genitori di Mara che dovettero firmare perché era minorenne. Il 13 giugno del 1968, Mara si sposò, ma la felicità durò poco. Francesco, il marito, la lasciò la sera stessa per andare a Roma a inseguire il suo sogno di diventare attore. Quasi un anno dopo, chiese la separazione. Questo episodio segnò profondamente Mara, ma non la fermò. Poco dopo, si trasferì a Roma, dove iniziò un nuovo capitolo della sua vita.

La nuova vita di Mara

Nonostante gli ostacoli personali e le delusioni sentimentali, Mara è riuscita a costruirsi una carriera solida nel mondo dello spettacolo. Oggi, Mara è felicemente sposata con Nicola Carraro, ma il percorso per arrivare a questo punto è stato tutt’altro che semplice. Ha affrontato diverse relazioni fallite e ha dovuto navigare attraverso le complessità di una vita sotto i riflettori.

Mara Venier ha sempre avuto una relazione complessa con la sua immagine pubblica. Anche se appare sicura di sé sullo schermo, ha ammesso di non piacersi sempre quando si rivede nei suoi ruoli televisivi.

“Mentre amo la Mara che sta a casa, che adora cucinare per gli amici, che pulisce, quando mi rivedo truccata, pettinata, con il tailleurino, penso che avrei potuto fare meglio. Ho sempre paura di sbagliare, di non essere all’altezza”, ha confessato.

Il discusso comunicato Rai

Mara ha parlato anche in merito al controverso comunicato letto a “Domenica In” su Israele e Palestina, che ha scatenato un’accesa polemica. Riflettendo su quell’episodio, Mara ha ammesso di aver commesso un errore. “La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto”, ha dichiarato con fermezza.

Nuovi progetti

Presto, la vedremo lasciare momentaneamente i panni della conduttrice per indossare quelli dell’attrice in “Diamanti”, il nuovo film di Ozpetek. Mara ha anticipato che vedremo una versione molto diversa di lei, lontana dall’immagine consolidata della signora della domenica che tutti conosciamo.