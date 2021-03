Marcella Bella chi è: Sanremo 2021, marito, figli, età, vita privata, carriera della cantante. Marcella Bella sarà tra gli ospiti della puntata del mercoledì del Festival di Sanremo 2021.

Come detto, la Bella non sarà l’unico ospite della serata. Infatti ci sarà ampio spazio anche per Laura Pausini. La Pausini arriva al Festival di Sanremo 2021 dopo il trionfo nei prestigiosi Golden Globes.

Marcella Bella chi è: Sanremo 2021, marito, figli, età, vita privata della cantante

La cantante è nata a Catania il 18 giugno 1952 (età 68 anni). Marcella Bella è sposata con Mario Merello e ha tre figli: Carolina Merello, Giacomo Merello e Tommaso Merello. La cantante ha anche tre fratelli: Gianni Bella, Rosario Bella e Antonio Bella.

Stasera parteciperà al Festival di Sanremo 2021 per cantare i suoi più grandi successi. Canzoni immortali che l’hanno resa una delle cantanti italiane più apprezzate di sempre.

Marcella Bella chi è: Sanremo 2021, carriera della cantante

Ha partecipato a nove edizioni del Festival di Sanremo senza mai riuscire a vincere. Riportiamo, in fondo all’articolo, lo storico con le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

In occasione delle elezioni europee del 2004 Marcella si candida nelle liste di Alleanza nazionale su invito di Ignazio La Russa, ma non viene eletta. Ottiene comunque circa 22.000 preferenze. Negli anni successivi la cantante, insieme al fratello Gianni, dichiarerà più volte di essere stata danneggiata professionalmente da questa scelta politica.