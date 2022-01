Martina Hamdy chi è, età, dove è nata, fidanzato, vita privata, Sfera Ebbasta, Instagram e biografia

Chi è Martina Hamdy: età, dove è nata, fidanzato, vita privata, Sfera Ebbasta, Instagram e biografia della showgirl questa sera ospite a “Back to school“, il programma di Italia Uno condotto da Nicola Savino.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Martina Hamdy

E’ nata 13 gennaio 1994 (età 28 anni) a Sesto San Giovanni (Milano). Suo papà è egiziano mentre la mamma è italiana. Prima della sua carriera come modella frequenta l’istituto d’arte, per poi iscriversi alla Facoltà di Architettura. Parallelamente ai suoi studi però porta avanti la sua carrieradi modella partecipando a servizi fotografici e cercando di terminare il suo percorso formativo per dedicarsi pienamente al mondo dello spettacolo.

La sua carriera in tv inizia nel 2012 quando partecipa al programma Veline, il programma di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio. La Hamdy, in quell’occasione, riuscì arrivare alla fase finale del programma ma perse contro la coppia formata da Giulia Calcaterra e Alessia Reato.

In seguito viene chiamata come opinionista in molti programmi tra cui Mai dire mondiali con Gialappa’s band e Tiki Taka. Da qui la sua popolarità aumenta e ottiene il ruolo di meteorina presentatrice di meteo.it. Ottiene dei piccoli ruoli in fiction Mediaset e in alcune pubblicità. Nel 2018 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Nel 2021 è la presentatrice del Meteo su Canale 5.

Fidanzato e vita privata di Martina Hamdy

E’ attualmente fidanzata con Bruno in arte Odd, 30enne di Perugia. Il ragazzo è designer nel settore dell’abbigliamento. In passato è stata spesso accostata al rapper Sfera Ebbasta ma come la ragazza ha chiarito sono solo amici di vecchia data perché sono cresciuti insieme essendo originari di due paesi vicini.

Martina Hamdy su Instagram

Martina Hamdy conta sul suo profilo Instagram poco meno di 180mila followers: la ragazza condivide molti momenti di vita quotidiana ed ha un rapporto costante con i followers!