Massimiliano Bruno chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, dove vive, Instagram, Boris, film, biografia e carriera. L’attore, regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno è ospite questa sera 18 novembre del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda in seconda serata su Rai3 dalle 23:15.

Dove e quando è nato, età, biografia di Massimiliano Bruno

Massimiliano Bruno è nato a Roma il 4 giugno del 1970. Ha 51 anni. Nato da genitori calabresi, padre avvocato e madre insegnante delle scuole medie, dopo la maturità inizia a frequentare il laboratorio teatrale dell’A.P.C.T. diretto da Sergio Zecca. Per il teatro stabilisce una prolifica collaborazione con Paola Cortellesi per la quale scrive tre commedie teatrali. Bruno ottiene ottimi successi di pubblico e di critica anche con il monologo Zero da lui scritto e interpretato e diretto da Furio Andreotti.

Fidanzata, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Massimiliano Bruno

Bruno è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ legato alla collega, attrice e autrice, Sara Baccarini. I due non hanno figli e vivono a Roma. Profilo Instagram: massimilianobruno2020.

Bruno è un grande tifoso della Juventus. Rocco Papaleo e Paola Cortellesi sono due suoi grandi e storici amici. È direttore artistico del Laboratorio di Arti Sceniche, scuola di recitazione, sceneggiatura e regia nata nel 2017.

La carriera di Massimiliano Bruno

Al cinema Bruno fa il suo esordio alla regia nel 2011 con il film Nessuno mi può giudicare, con il quale ottiene 5 candidature al David di Donatello e vince il Nastro d’Argento per la miglior commedia. L’anno successivo scrive, dirige e interpreta il film Viva l’Italia.

Da sceneggiatore Bruno ha scritto diversi film di successo, tra cui Notte prima degli esami per il quale è candidato ai David di Donatello come miglior sceneggiatura, Ex, candidato ai David di Donatello come miglior sceneggiatura, Maschi contro femmine, Questa notte è ancora nostra, Tutti contro tutti e Buongiorno papà. E’ autore, regista e interprete della trilogia del crimine: Non ci resta che il Crimine, Ritorno al Crimine e C’era una volta il Crimine.

Per la televisione Bruno scrive per I Cesaroni, Quelli che il calcio e Non ho l’età. Conduce inoltre varie trasmissioni televisive tra le quali Saturday Night Live e 80º minuto.

Bruno è attore nella serie televisiva L’ispettore Coliandro e in Boris, dove interpreta il ruolo di Nando Martellone. Entrambe le serie sono state premiate al Roma Fiction Fest.