Massimiliano Gallo chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attore dei “Bastardi di Pizzofalcone”

Chi è Massimiliano Gallo: moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attore dei “Bastardi di Pizzofalcone”. Max è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno (ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone).

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo è un attore ed è nato a Napoli il 19 giugno del 1968. Ha 53 anni ed è del segno del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alto 175 cm per un peso forma di 65 kg.

La moglie, i figli, la vita privata di Massimiliano Gallo

L’attore ha una relazione sentimentale con l’attrice e modella brasiliana Shalana Santana nata a Brasilia, in Brasile, il 23 aprile 1983. I due si sono conosciuti a Napoli nel 2011. Prima dell’attuale relazione, l’attore era sposato con una donna di nome Anna da cui ha avuto Giulia, una ragazza che oggi ha 19 anni. Shalana ha invece un figlio avuto dal suo ex compagno, il dentista Alessandro Lukacs noto per aver partecipato al Grande Fratello 2001.

La carriera di Massimiliano Gallo e le ultime fatiche professionali

Nel 2015 è tra i protagonisti di Per amor vostro di Giuseppe Gaudino, con Valeria Golino vincitrice della Coppa Volpi a Venezia. L’anno seguente è il capitano della nave di Onda su onda, la terza regia di Rocco Papaleo. Nel 2019 è Pietro De Ruggeri nella serie RAI Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Dal 2017 è io commissario Luigi Palma nei I Bastardi di Pizzofalcone.