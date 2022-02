Max Angioni chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, Gesù, Italia’s Got Talent. E’ uno dei comici della nuova generazione. Celebre soprattutto tra i più giovani, si è fatto conoscere in tv con Italia’s Got Talent. Ora fa parte del cast di Lol 2. Andiamo a conoscere la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, la biografia di Max Angioni

Max Angioni è nato a Como nel 1990. Non si conosce la data di nascita completa, per cui non è possibile stabilire l’età esatta (ha 31 o 32 anni) né il suo segno zodiacale.

Inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo lavorando a teatro. Prima studia presso la scuola Teatro in Centro per poi approdare all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2018 comincia invece la sua esperienza in televisione, debuttando sul palco di Zelig. Ci ritorna poi l’anno successivo con diversi personaggi diventati ormai celebri: Carmine Skybrendnerz, l’ultimo dei Jedi e Jon Snow, tratti da Star Wars e dal Trono di Spade. Partecipa poi nel 2021 a Italia’s Got Talent, su Italia 1, arrivando secondo.

Poi Max partecipa a Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5, con il personaggio di Kevin Scannamanna.

Fidanzata, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Max Angioni

Non si sa molto della sua vita privata, per esempio se abbia una fidanzata. Di certo non dovrebbe avere figli. Il suo profilo ufficiale su Instagram è infatti concentrato perlopiù sul lavoro. L’unica cosa certa è che vive ancora a Como.

Italia’s got Talent e il monologo su Gesù di Max Angioni

Max Angioni si è fatto conoscere al grande pubblico quando è arrivato secondo a Italia’s got Talent, conquistano i giudici con un monologo sul Vangelo. Questo il passaggio diventato più celebre: “Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio (…). Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar…”.