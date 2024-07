Meghan Markle torna in tv con uno show di cucina per Netflix (foto ANSA) – Blitz quotidiano

Meghan Markle è stata ripresa da un passante in un video mentre si preparava per le riprese del suo prossimo programma di cucina a Los Angeles. Indossava casualmente una tuta griffata mentre una stylist le aggiustava la manica vicino al famoso caffè Alfred’s a Beverly Hills. Prima di questo, era stata vista fare acquisti al mercato per verdure fresche, dirigendosi poi verso una tenuta affittata da Netflix per le riprese. La proprietà è della coppia Tom e Sherrie Cipolla, noti filantropi di Montecito.

Meghan Markle, show di cucina per Netflix

Il programma, parte dell’accordo Netflix da 100 milioni di dollari di Meghan e Harry, “celebrerà le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”, anche se al momento non ha ancora un titolo definitivo o una data di messa in onda. Secondo le fonti, le riprese sono terminate e l’intera produzione sembra essere stata un successo. Il programma di Meghan sarà diretto da Michael Steed, noto per il suo lavoro premiato con l’Emmy su “Parts Unknown” di Anthony Bourdain, mentre Leah Hariton, creatrice del programma “Selena + Chef” di Selena Gomez per HBO, è parte dello staff dietro le quinte.