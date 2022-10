Il momento della palpatina in diretta tv

Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai dopo l’episodio della palpatina in diretta tv. Il cantautore milanese, 84 anni, si dice “moralmente distrutto” dopo quanto accaduto e dichiara: “Alla mia età non è facile superare il grave stato d’animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi ha ridotto”.

Remigi è stato allontanato dal programma “Oggi è un altro giorno” condotto da serena Bortone per aver palpeggiato il sedere di Jessica Morlacchi, un altro ospite fisso della trasmissione. La scena è stata immortalata in un video.

Memo Remigi allontanato da “Oggi è un altro giorno” si difende così

Continua Remigi: “Il provvedimento, con il quale sono stato espulso da un programma a cui stavo dando la collaborazione più convinta ed entusiastica, mi pare ingiusto per la sproporzionata gravità della condanna inflittami, senza neppure aver sentito le mie ragioni e considerato le mie scuse. Mi rasserenano tuttavia le centinaia di messaggi di stima e di solidarietà espressi a mio favore anche da persone interne all’azienda”.

Memo Remigi ha dato mandato ad un avvocato di “tutelare la sua dignità”

Remigi, si era scusato con Jessica Morlacchi e la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”Serena Bortone. Nella nota conclude: “Ora ho bisogno di riposo, di silenzio e di cure, sperando di riprendere le mie forze e la mia tranquillità. Ho, comunque, dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma di Roma di esaminare, sotto il profilo legale, la via più idonea per la tutela della mia dignità di uomo e di artista”.