Carolina Rosi chi è, età, dove e quanda è nata, marito, figli, vita privata, biografia e carriera

Chi è Carolina Rosi: età, dove e quanda è nata, marito, figli, vita privata, biografia e carriera dell'attrice

Dove e quando è nata, età e biografia di Carolina Rosi

Carolina Rosi è nata a Roma il 26 dicembre del 1965 (età 56 anni). E’ figlia del regista Francesco Rosi e di Giancarla Mandelli, sorella di Mariuccia, la stilista Krizia. Dopo aver lavorato per due anni a Milano come disegnatrice stilista a fianco di Krizia, frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico diplomandosi nel 1988. Compagna per oltre vent’anni dell’attore e regista Luca De Filippo, che sposa nel 2013, Carolina Rosi è presidente onorario della Fondazione Eduardo De Filippo che ha presieduto dal 2015 al 2018. Oggi dirige la Elledieffe società che si occupa delle produzioni teatrali, e la società Andiamo Avanti Productions.

Marito, figli e vita privata di Carolina Rosi

Ha passato più di vent’anni con Luca De Filippo, morto il 27 novembre del 2015 a 67 anni per un tumore scoperto dopo un malore mentre era in scena con la commedia Non ti pago. Su come si conobbero, proprio Carolina lo raccontò in una intervista a Vanity Fair: “Facevo l’aiuto di Lina Wertmüller nello spettacolo L’esibizionista. Fu polemica a prima vista: eravamo due persone forti, che non avevano paura di scontrarsi […] Nel frattempo, un’attrice della compagnia si è fatta male, io sapevo il copione a memoria e ci siamo trovati a fare una lunga tournée insieme”.

Carolina Rosi non ha figli, una scelta che ha spiegato così: “Ho sentito di non dover avere figli miei per non turbare il rapporto (con Luca De Filippo, ndr). Questo atteggiamento l’ho preso da mio padre, che si è sempre messo “dietro”, così umile che fino alla fine della vita si stupiva se qualcuno lo riconosceva”.