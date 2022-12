Michele Placido chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, biografia e carriera

Blitz dice No Vax, la libertà di fare male agli altri non ce l’hai. E non c’è in Costituzione No Vax di ogni tendenza e umore si erano, con tanto di avvocati, esposti e memorie legali, rivolti alla Corte Costituzionale. Avvocati, ricorsi, carte e memorie legali e anche l’esplicita e rivendicata certezza e premessa che la Corte Costituzionale sarebbe stata giusta e rispettabile solo se avesse dato loro ragione. Altrimenti sarebbe stata la Corte […]

OROSCOPO

: Undefined variable: apgnsm_active inon line: Undefined variable: apgnsm_active inon line: Trying to get property 'slug' of non-object inon line: Trying to get property 'slug' of non-object inon line