ROMA – Weekend in montagna per Michelle Hunziker, che su Instagram racconta la sua prima “ferrata” non nascondendo di aver provato “adrenalina pura”, ma anche un po’ di paura. a conduttrice ha infatti scalato la motagna a San Cassiano, località turistica della Alta Badia insieme all’amica e collega Serena Autieri.

La “ferrata” come la chiama correttamente la Hunziker, per chi non la conoscesse consiste nel percorrere un percorso escursionistico con attrezzature su una parete rocciosa.

La conduttrice che in questi giorni si trova in Trentino insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Celeste e Sole, ha raccontato l’esperienza su Instagram, dove non ha negato di aver vissuto attimi di panico:. “Vieni a fare una ‘ferrata’? ferr…che? In un batter d’occhio ero davanti a questa parete di roccia ripidissima…con il cuore in gola! Iniziamo a scalarla…ero completamente imbragata e sapevo di potermi fidare dei miei amici esperti… e nonostante ciò, ad un certo punto mi hanno attraversato la testa i pensieri più tragici!” .

Ancora la Hunziker: “Mi sono dovuta per forza fidare delle mie gambe, dei miei piedi e a dove esattamente lì stavo posizionando… mi sono fidata dei moschettoni che reggevano il mio corpo e…improvvisamente la paura è svanita nel nulla…esisteva solo la concentrazione, il silenzio surreale della montagna incontaminata…e le meravigliose stelle alpine! Cercate adrenalina allo stato puro? Eccola qui…provateci…(sempre con guide fidate e abbigliamento tecnico!) È un’esperienza incredibile che ti mette a contatto con la natura! Il massimo è farla con amici super!! Con me c’erano Serena Autieri e suo marito, il mitico Pio, il quale mi ha aiutato tantissimo con la sua calma… sua moglie e sua sorella! Superteam!”.

Fonte: Today, Instagram