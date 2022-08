Nel 1999, Mikhail Gorbaciov partecipò con l’amatissima moglie Raisa al Festival di Sanremo condotto, quell’anno, da Fabio Fazio insieme a Renato Dulbecco e Laetitia Casta. Gorbaciov, che è morto in queste ore a 91 anni, sul palco parò di tutto, dalla politica alla guerra in Kosovo.

Gorbaciov a Sanremo nel 1999

“Questa è veramente una festa della musica popolare – disse Gorbaciov riferendosi agli italiani -. Noi siamo giunti da Mosca, dove c’è ancora vento e neve, per portarvi il nostro sentimento di amicizia. Credo che voi sappiate già tutte queste cose, che in Russia vengono molto apprezzati gli italiani, come amici fedeli e sicuri. In questo senso, vi porto un grande saluto dalla Russia”.

“Fabio Fazio mi è piaciuto molto”

Dopo la sua partecipazione, il giorno dopo ci fu una conferenza stampa. A proposito di Fabio Fazio, l’ultimo presidente dell’Urss aveva raccontato: “Mi è piaciuto molto, perché è un giovane con idee interessanti non solo sullo spettacolo, ma anche su come vedere la vita”.

Aveva poi spiegato: “Quando milioni di persone si uniscono davanti al video per partecipare ad un evento come Sanremo che migliaia di giornalisti raccontano, sta succedendo qualcosa che riguarda la democrazia”.