Critica le sopracciglia di Miriam Leone su Twitter. Donna costretta a chiudere il profilo

ROMA – Le sopracciglia di Miriam Leone sono diventate ora trending topic su Twitter.

Il tutto è nato quando una donna ha deciso di ironizzare sulle sopracciglia dell’attrice ed ex Miss Italia.

“Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss me Licia (noto personaggio del cartone animato giapponese)”, ha scritto commentando l’ultima foto pubblicata su Instagram dall’attrice.

In difesa dell’attrice sono accorsi i suoi fan scatenando una guerra a colpi di tweet contro l’utente che è stata costretta a cambiare il profilo da pubblico a privato.

“Scusi, ma lei vicino a Miriam Leone sembra Giancarlo Magalli” è stato uno dei commenti verso la donna che aveva “attaccato” la Leone.

“Per me Miriam può mettere un sacchetto in testa e resta la donna italiana più bella poi la bellezza in generale non si giudica, ma per criticare la sua o sei cieco o non hai gusto” ha replicato un altro.

Il tweet è stato poi eliminato.

Miriam Leone qualche anno fa in un’intervista, aveva spiegato: “Mi prendevano in giro per le sopracciglia ‘alla Elio’, ancora oggi c’è gente che lo fa su Instagram. Erano riusciti a farmele assottigliare. Un tempo un po’ ci soffrivo, ora ci rido su. Sono quella che sono”. (fonte TWITTER)