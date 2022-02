Mr.Rain chi è: dove e quando è nato, età, altezza, vero nome, fidanzata, Fiori di Chernobyl, Elisabetta Gregoraci. Il rapper, produttore e beatmaker di successo duetterà con Highsnob e Hu alla serata di duetti del Festival di Sanremo.

Dove e quando è nato, vero nome e altezza: la biografia di Mr Rain

Mr. Rain è lo pseudonimo di Mattia Balardi. E’ nato a Desenzano del Garda in provincia di Brescia il 19 novembre 1991. Mattia ha 30 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. E’ alto 190 centimetri e pesa 80 chili. Qui il suo profilo Instagram dove conta 331mila follower.

Fidanzata e famiglia, il gossip su Elisabetta Gregoraci: la vita privata di Mr.Rain

Mr.Rain è molto riservato. Non si sa molto sulla sua vita privata e non si conosce il nome dell’eventuale fidanzata. Il rapper Mr. Rain è stato collegato ad Elisabetta Gregoraci. In realtà tra i due non c’è mai stato nulla. Tutto è nato quando sulla casa del Grande Fratello Vip ddell’anno scorso è passato un aereo per la Gregoraci che recitava i versi di una canzone dell’artista (“Sei l’epicentro del mio terremoto”). In molti hanno pensato che fosse proprio lui il famoso fidanzato segreto dell’ex moglie di Flavio Briatore. Mr. Rain ha raccontato: “Ricordo che ero in studio e mi ha chiamato mia mamma, urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!’. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”.

Il cantautore abita a Brescia e non è figlio unico: ha tre sorelle con cui ha un ottimo rapporto. Ha anche un legame molto forte con la madre che spesso cita nelle sue canzoni. E’ stata lei a trasmettergli la passione per la musica, in particolare per il pianoforte. Mr.Rain è un grandissimo fan di Eminem. In un’intervista dell’aprile 2021 ha rivelato di essersi tinto i capelli di biondo proprio per emulare il suo beniamino.

La carriera di Mr.Rain, da Time 2 Eat a Fiori di Chernobyl

Mr.Rain è un rapper e produttore discografico italiano: ha iniziato la propria attività musicale nel 2011 quando ha pubblicato il mixtape di debutto Time 2 Eat. Due anni più tardi ha partecipato alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando tuttavia la trasmissione una volta superate le stesse.

Nel gennaio 2014 ha intrapreso il primo tour, esibendosi nelle principali città italiane, mentre il 12 maggio 2015 ha pubblicato il primo album Memories, anticipato dal singolo Tutto quello che ho. Il disco si compone di sedici brani, tra cui Carillon, certificato doppio disco di platino dalla Fimi nel 2018.

Il 2 giugno 2016 è uscito Supereroe, certificato disco d’oro. Il 27 gennaio 2017 esce il singolo I grandi non piangono mai, seguito il 21 giugno da Rainbow Soda e il 22 settembre da Superstite. Il 5 gennaio 2018 è stato presentato Ipernova, che ha anticipato il secondo album Butterfly Effect, pubblicato il 26 dello stesso mese; un secondo singolo, Ops, è stato reso disponibile il 17 maggio. Il 21 settembre l’album è stato ripubblicato con il titolo Butterfly Effect 2.0 e contenente quattro bonus track ed è stato promosso da un tour a livello nazionale.[8] Il 17 maggio 2019 è stato pubblicato il singolo La somma, realizzato insieme a Martina Attili e in seguito certificato disco d’oro Il 13 marzo 2020 esce il singolo Fiori di Chernobyl, che arriva al quarto posto della Top Singoli.