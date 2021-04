Netflix, il pulsante ‘Play something’ per gli indecisi: propone film o serie in base al profilo utente

Netflix pensa agli indecisi, a tutti coloro che passano interminabili minuti alla ricerca di un film o di una serie da guardare, e lancia il tasto ‘Play something‘ (‘Riproduci qualcosa’): una volta premuto, questo tasto farà partire automaticamente un contenuto mai visto prima dall’utente ma selezionato in base alle sue visioni precedenti.

La nuova funzione dovrebbe essere disponibile nel mondo da oggi, 29 aprile, spiega il sito The Verge, e apparirà in diverse pagine e menu della app di streaming.

La compagnia ha testato la funzione per mesi, racconta il sito, chiamandola talvolta ‘Shuffle Play’, e per il momento sarà disponibile solo sulla versione per tv della app, anche se i piani sono di estenderla pure agli altri dispositivi.

Netflix, c’è anche il pulsante ‘Play something else’

Non solo: se la scelta non piace l’utente potrà premere il pulsante ‘Play something else’ e cambiare. Il contenuto proposto, spiega l’azienda, non sarà però totalmente casuale.

“La funzione usa il profilo esistente dell’utente e suggerisce show e film in base a quanto già visto in precedenza. Il pulsante mostrerà una serie di contenuti scelti dall’algoritmo, compresi sia contenuti totalmente nuovi che serie e film già iniziati o che sono nella propria watchlist”.

Netflix, nuovi abbonati sotto le attese

Intanto anche Netflix sta rallentando dopo il boom di abbonati registrato con la pandemia di Covid e i vari lockdown nazionali. Nel primo trimestre del 2021 rallenta la crescita di abbonati.

Il colosso della tv in streaming ha aggiunto solo 3,98 milioni di nuovi abbonamenti, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 6,2 milioni.

I primi tre mesi dell’anno si sono chiusi con un utile per azione di 3,75 dollari su ricavi in crescita del 24% a 7,16 miliardi di dollari.

Per il secondo trimestre Netflix stima 1 milioni di nuovi abbonati, meno dei 4,4 milioni attesi dagli analisti.