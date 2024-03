Rainews si trova nuovamente al centro dell’attenzione per un altro imbarazzante episodio. Dopo l’errore commesso da Televideo riguardo alla descrizione errata del film di Matteo Garrone, attribuendo al capitano Schettino della Costa Concordia l’ispirazione per “Io Capitano”, è toccato oggi alle Pillole di Poesia fare parlare di sé. L’incidente si è verificato quando Luce Cardinale, l’attrice che di solito recita versi in questa rubrica, stava leggendo “La strada non presa” di Robert Frost. Durante la lettura, Luce ha saltato una riga e ha involontariamente esclamato una parolaccia (un vaffa…). Nonostante abbia subito chiesto scusa con un sorriso, l’errore è stato trasmesso in diretta, probabilmente a causa della trasmissione di una versione non editata del programma. Il video dell’incidente ha rapidamente fatto il giro online, suscitando commenti e reazioni da parte degli spettatori.

Questo nuovo incidente si aggiunge alla serie di episodi imbarazzanti che hanno coinvolto Rainews negli ultimi giorni, causando preoccupazione e malumore tra il personale della redazione. Anche altre puntate delle Pillole di Poesia, come quella andata in onda l’8 marzo e lo speciale sulla parità di genere, hanno sollevato polemiche e dibattiti riguardo alle scelte di contenuto e alle modalità di trasmissione.

La FNSI (Federazione nazionale della stampa italiana) ha espresso “preoccupazione” per la reputazione di Rainews, sottolineando che la testata ha costruito la sua credibilità in 25 anni grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Tuttavia, la serie di errori recenti sta mettendo a rischio questa credibilità e sollevando domande su chi debba assumersi la responsabilità di tali errori e come possano essere riparati i danni causati alla reputazione del network.