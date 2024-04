Ornella Vanoni chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, biografia e carriera

Ornella Vanoni, ovvero la signora della canzone italiana, è tra le cantanti più famose del panorama musicale italiano. Con una carriera che parte dal 1965, e che ancora oggi non sembra fermarsi, la cantante è tra le personalità con più anni di carriera in Italia. Scopriamo la vita privata, la carriera e la biografia della cantante.

Dove e quando è nata, età, biografia di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni è nata a Milano il 22 settembre del 1934. Ha 89 anni. Figlia di un industriale farmaceutico, frequenta diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra con il desiderio di diventare estetista. Tornata a Milano si iscrive nel 1953 all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. Presto diventa l’allieva preferita di Strehler e successivamente la sua compagna. Nel 1956 debutta come attrice in Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello e nel 1961 incide il suo primo album.

Figli, Gino Paoli, marito e vita privata

La cantante ha avuto grandi storie d’amore: quella con il regista teatrale Giorgio Strehler, quella con Gino Paoli, storia tormentata e difficile, il matrimonio con Lucio Ardenzi, quella con Danilo Sabatini e quella con il manager veneziano Vittorio Usigli. L’unico figlio della Vanoni è Cristiano, nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi. È nonna di due nipoti, ai quali è molto legata, Matteo e Camilla.

La carriera di Ornella Vanoni

Dotata di uno stile e di un timbro molto personale, la Vanoni vanta un variegato repertorio che va dal pop d’autore alla bossa nova e perfino al jazz. La Vanoni ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo. La cantante arrivò seconda nel 1968 con Casa bianca. Tre volte è arrivata quarta.

Nel 1999 inoltre la Vanoni fu premiata, prima artista nella storia del Festival, con il Premio alla carriera. È anche l’unica donna e il primo artista in assoluto ad aver vinto due Premi Tenco (solo Francesco Guccini dopo di lei è stato premiato due volte), e l’unica cantante italiana ad aver ottenuto questo riconoscimento come cantautrice. Tra i brani più di successo della cantante ricordiamo L’appuntamento (1970), Domani è un altro giorno (1972), Senza fine (1985) e Rossetto e cioccolato (1995).

