Pier Francesco Pingitore chi è: età, dove e quando è nato, moglie e figli, carriera, vita privata, il Bagaglino

Pier Francesco Pingitore, conosciamo da vicino il creatore de il Bagaglino. Età, dove e quando è nato, moglie e figli, carriera, vita privata.

Dove e quando è nato, età, il Bagaglino: la biografia di Pier Francesco Pingitore

Pier Francesco Pingitore è nato a Catanzaro il 27 settembre 1934. E’ del segno zodiacale della Bilancia ed ha 88 anni. E’ un drammaturgo, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano.

Giornalista iscritto all’albo dei giornalisti professionisti del Lazio dal 1962, redattore capo del settimanale Lo Specchio, diventa autore e regista per cinema, cabaret e teatro. Nel 1965 insieme a Mario Castellacci ha dato vita alla compagnia de Il Bagaglino, firmando da questa data testi di canzoni come Avanti ragazzi di Buda e sceneggiature e regie di migliaia di spettacoli di cabaret teatrale e televisivo, ai quali hanno partecipato nomi importanti dello spettacolo italiano, tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D’Angelo, Leo Gullotta, Pamela Prati, Gabriella Ferri.

E ancora: Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello, Manlio Dovì, Morgana Giovannetti, Manuela Villa, Sonia Grey, Bombolo, Valeria Marini, Carlo Frisi e il duo Battaglia e Miseferi. Dal 1997 realizza anche alcuni film tv. Nel 2013 ha vinto il Premio Acqui Storia con il libro Memoria del Bagaglino.

Moglie e figli, la vita privata di Pierfrancesco Pingitore

Pierfrancesco Pingitore è molto riservato sulla sua vita sentimentale. Non si hanno informazioni su una moglie o un’eventuale compagna. Sappiamo però che ha una figlia, Donatella Pingitore, sposata con l Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone.

Donatella ha avuto un figlio maschio. Dunque Pierfrancesco Pingitore è nonno.

La carriera di Pingitore: dalla tv al teatro, ai libri

Insieme al Bagaglino (per anni gli sketch della compagnia sono andati in onda in prima serata su Canale 5), Pingitore ha creato diversi programmi molto noti tra il 1973 e il 2017. I suoi show vengono ancora ricordati: Torte in faccia, Mi consenta, Rose Rosse Magnámose Tutto!.

Pierfrancesco Pingitore ha pubblicato anche diversi libri: la sua ultima opera è un romanzo che si intitola Confessioni Spudorate ed è ambientato in un lasso di tempo che va dalla Seconda Guerra Mondiale al 2020. Nel 2013, con il libro Memoria del Bagaglino ha vinto il prestigioso Premio Acqui Storia.

Pierfrancesco Pingitore nel 2018 è stato insignito, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.