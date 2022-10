Alessandra Mussolini canta “Tu vo’ fa’ l’americano” imitando sua zia Sofia Loren a Tale e quale show. L’ex europarlamentare del Pdl, malgrado una performance giudicata da tutti ben fatta, al termine dell’esibizione raccoglie critiche e insulti in Rete.

Dopo giorni di tira e molla, la Mussolini ha deciso di imitare la Loren, malgrado avesse detto fino a pochi giorni prima di non volerlo fare per via della somiglianza tra la zia e sua madre Maria Scicolone.

Alessandra Mussolini imita Sofia Loren, a convincerla è stata la zia stessa

La Mussolini, in studio ha spiegato cosa le ha fatto cambiare idea: “Sai cosa è successo? Io ero in blocco ho detto dove vado…. Allora mi ha chiamato zia e mi ha detto ‘lo devi fare, anzi troppo tardi ti sei decisa‘ e quindi ho detto si lo faccio ma tanto al massimo è una tragedia’”.

La scelta della Mussolini è stata apprezzata da Loretta Goggi: “Sono contenta che tu abbia deciso di farlo, ci somigli assai! È stato bellissimo sentirti, vederti cantare”. Critico invece Cristiano Malgioglio: “Era meglio se non la facevi”.

Le accuse dei telespettatori

Molti spettatori non hanno affatto gradito l’esibizione. In molti hanno accusato la nipote della Loren di volersi fare solo solo pubblicità. In studio è stata mandata in onda la telefonata tra lei e la zia. Alla maggioranza dei telespettatori però, il cambio di idea e la telefonata non sono piaciute. Quanto accaduto è stato definito solo un siparietto: “Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio…ma perché devono prenderci per il c***?” ha scritto un utente.

“Tanto rumore per nulla” ha ribadito un’altra persona. “Mussolini è riuscita nel suo intento, far parlare di sé durante tutta la settimana”, ha sottolineato qualcun altro. Un altro telespettatore ha accusato la Mussolini “di aver creato tutto questo drama solo per far parlare di sé”.