ROMA – Guendalina Tavassi in diretta a Pomeriggio 5 lancia uno scoop su Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello. Su istigazione di Roger Garth, anche lui ospite di Barbara D’Urso, la Tavassi dichiara che Imparato ha avuto un flirt con il suo parrucchiere. Parole pesanti, li ammonisce la D’Urso, dato che Imparato non si è mai dichiarato gay e non ha fatto alcun coming out, ma la Tavassi e Garth insistono sulla presunta relazione.

La domanda sorge spontanea nello studio e dalla conduttrice, che si chiedono su Imparato sia gay o meno. Secondo l’ex gieffina, il giovane Cristian ha avuto una relazione col suo parrucchiere, che sostiene anche che il ragazzo abbia fatto ricorso ad alcune “punturine alle labbra”. La D’Urso le dice di non dire bugie: “Ho toccato le labbra di Cristian, non ha fatto punturine”. Ma la Tavassi insiste: “Lui l’ha baciato, se ne sarà accorto meglio no?”.

Intanto un divertito Roger Garth continua a pungolare la Tavassi, confermando quella che al momento resta solo la loro versione dei fatti. Cristian Imparato è arrivato al Grande Fratello dopo essersi ritirato per qualche tempo dalle scene, lui che giovanissimo aveva vinto un talent show e pubblicato diversi album. Negli ultimi tempi era stato accusato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, ritocchini che Cristian ha sempre negato. C’era anche chi riteneva che Cristian fosse gay, come la Tavassi e Garth che parlano del flirt. Una dichiarazione che resta senza possibilità di replica, almeno al momento, dato che il giovane si trova nella casa del Grande Fratello.