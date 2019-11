ROMA – Imprevisto divertente a Pomeriggio 5 con Patrizia De Blanck. La contessa, in collegamento da Roma, ha avuto un piccolo problema tecnico legato all’audio che l’ha fatta non poco innervosire al punto che ha iniziato a sbraitare, con Barbara D’Urso e gli altri ospiti presenti in studio che la ascoltavano sbalorditi.

“Non sento ooooh… Non sento un cavolo…”, inizia a protestare la De Blanck visibilmente innervosita. “L’auricolare non funziona… Come faccio a parlare con Barbara se non sento niente?! Mica ho i poteri…”.

In studio tutti ridono di gusto, fin quando la conduttrice non riesce a stabilire un contatto. E non riesce a trattenere una battuta: “Contessa? – le dice divertita – Avevo paura che anche tu come Taylor Mega ti fossi fatta uno spritzino e ti fossi tolta l’auricolare perché qui ogni giorno ne succede una…”.

Patrizia De Blanck, ha quindi replicato: “Barbara non ce l’ho con te…Ce l’ho con l’audio che non si sente un ciufolo…”. Poi i tecnici sono intervenuti sistemando l’audio alla contessa che si è tranquillizzata.

Fonte: Pomeriggio 5