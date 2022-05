Renzo Arbore chi è, età, dove e quando è nato, Mara Venier, Mariangela Melato, vita privata, dove vive, Facebook, biografia e carriera. Il cantautore e conduttore Renzo Arbore è ospite questa sera 27 maggio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Renzo Arbore

Renzo Arbore, all’anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore è nato a Foggia il 24 giugno del 1937. Ha 84 anni. Figlio di un dentista e di una casalinga, prima di di laurearsi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Arbore inizia a distinguersi come musicista a Foggia. Partecipa al corso di “maestro programmatore di musica leggera” e conosce Gianni Boncompagni, che diventa suo compagno di banco. I due sono stati tra i primi in assoluto a trasmettere in radio i brani dei Beatles, non ritenuti idonei all’epoca dai dirigenti Rai. Con Boncompagni ha lavorato a diversi programmi radiofonici come Bandiera gialla, Per voi giovani, Alto gradimento, e televisivi, come Speciale per voi e L’altra domenica.

Mara Venier, Mariangela Melato, Facebook, dove vive, vita privata di Renzo Arbore

Scapolo convinto, Arbore non si è mai sposato e non ha figli. Ha avuto diverse relazioni e tra le più importanti c’è quella con l’attrice Mariangela Melato. Negli anni Sessanta ha avuto una relazione con la cantante e presentatrice Vanna Brosio e una con la cantante Gabriella Ferri. Arbore si lega poi a Mara Venier fino al 1997 e torna con la Melato nel 2007 fino al giorno della morte di lei, nel 2013. Il conduttore vive ormai da diverso tempo a Roma. Profilo Facebook: @renzoarbore.

La carriera di Renzo Arbore

Personaggio poliedrico, Arbore per valorizzare la tradizione musicale napoletana, fonda nel 1991 L’Orchestra Italiana. Negli anni è diventato presidente di Umbria Jazz e dell’associazione nazionale Disc-jokey, oltre a scoprire e lanciare personaggi come Roberto Benigni, Daniele Luttazzi e Milly Carlucci. Tra i suoi programmi televisivi più di successo ci sono Speciale per Voi, L’altra Domenica e Teche Teche té.

