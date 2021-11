Riccardo Polizzy Carbonelli chi è: moglie Marina Lorenzi, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Riccardo Polizzy Carbonelli: moglie Marina Lorenzi, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Riccardo è tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto, dalle ore 15:15 su Rai 2.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Riccardo Polizzy Carbonelli

Riccardo Polizzy Carbonelli è un attore italiano, noto al pubblico principalmente per l’interpretazione di Roberto Ferri nella soap opera Un posto al sole. E’ nato il 17 ottobre 1961 (età 60 anni), Roma. E’ alto 185 cm per un peso forma di 70 kg.

La moglie, i figli, la vita privata di Riccardo Polizzy Carbonelli

È sposato dal 13 aprile 2006 con l’attrice Marina Lorenzi. La coppia non dovrebbe avere figli. O almeno non ci sono informazioni su questo da nessuna parte. Per il resto, non sappiamo molto altro della vita privata dell’attore perché è molto riservato.

La carriera di Riccardo Polizzy Carbonelli

Riccardo Polizzy Carbonelli ha frequentato la scuola di teatro La Scaletta di Roma, fondata da Michele Mario Iorio e diretta da Giovanbattista Diotajuti e Tonino Pierfederici. Come scrive Wikipedia, inoltre, nella sua lunga carriera, ha lavorato per il cinema e in svariate produzioni televisive.

Il ruolo che lo ha reso celebre è quello di Roberto Ferri, imprenditore senza scrupoli, che interpreta dal 2001 nella soap opera italiana di maggior successo Un posto al sole. Ha recitato al fianco di attori come Terence Hill, Stefania Sandrelli ed Elena Sofia Ricci nelle rispettive fiction Un passo dal cielo, Una grande famiglia e Che Dio ci aiuti.

Il 13 dicembre 2014 L’arte della felicità, film nel quale Riccardo Polizzy Carbonelli presta la sua voce, vince per la prima volta nella storia del cinema italiano agli European Film Awards il premio come Miglior film d’animazione.

Nel 2015 è protagonista insieme a Vanessa Gravina e Edoardo Siravo, della commedia teatrale Nina, per la regia di Patrick Rossi Castaldi.