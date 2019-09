Rita Dalla Chiesa: “Non avrei mai dovuto lasciare Forum”

ROMA – Rita Dalla Chiesa, dopo aver rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv, su Facebook dichiara: “Ci sono volte che tu rilasci un’intervista, e ti ritrovi poi con titoli che lasciano intuire cose che non ti sei mai sognata di dire. Qui è tutto vero. Vero che sia stata ‘adottata’ da una Rai che mi stima e mi vuole bene. Una vera signora, nei miei confronti”.

Rita Dalla Chiesa parla poi dei suoi amici veri nel mondo dello spettacolo. “Vero che abbia incontrato persone per bene come Marco Liorni, che mi ha voluta fortissimamente a Italiasì, fin dall’anno scorso. Vera la mia amicizia con Eleonora Daniele. Veri il mio affetto, ricambiato, per Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Vero l’enorme bene per Mara Venier”.