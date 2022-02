Rkomi chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, dove vive, biografia e carriera. Il cantante Rkomi è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Insuperabile. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Rkomi

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, è nato a Milano il 19 aprile del 1994. Ha 27 anni. Ha frequentato fino al terzo anno l’istituto alberghiero CFP Galdus, per poi abbandonare gli studi all’età di 17 anni senza conseguire il diploma. Fino ai 21 anni ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti. Il cantante ha dichiarato di essere stato avviato alla carriera musicale da Tedua, suo amico d’infanzia e amico del cuore. I primi progetti musicali sono Keep Calm Mixtape (con Sfaso) nel 2012, Quello che non fai tu (con Falco) nel 2012 e Cugini Bella Vita EP (con Pablo Asso) nel 2013, seguiti dal più noto Calvairate Mixtape, una raccolta amatoriale di brani scritti a sei mani (oltre a lui, vi parteciparono Tedua e Izi) pubblicata nel 2014.

Fidanzata, dove vive, curiosità, Instagram, vita privata di Rkomi

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se è single o se ha una fidanzata. Vive a Milano. Il suo profilo Instagram conta circa 788mila follower: rkomi.

In un’intervista a Vice ha rivelato di non aver mai conosciuto suo padre. Il cantante è un grande appassionato di arti marziali e da anni prende lezioni di muay thai. Nel 2018 ha scritto un libro autobiografico intitolato Ossigeno, nel quale ha raccontato molti aneddoti della sua vita.

La carriera di Rkomi

Nel 2016, il cantante pubblica l’EP Dasein Sollen, attraverso l’etichetta Digital Distribution. Viene poi ingaggiato dal cantautore indie Calcutta per lo show di apertura a un live a Torino. L’anno successivo pubblica l’album Io in terra, che raggiunge la vetta della classifica FIMI e diventa disco d’oro.

Nel 2018, il cantante pubblica Ossigeno – EP, accompagnato da un’edizione vinile ed un libro autobiografico. Dal disco viene estratto il singolo Acqua calda e limone, che vede la partecipazione del collega Ernia; in aggiunta, sono presenti collaborazioni con Tedua, Night Skinny e Mc Bin Laden. L’anno successivo pubblica l’album Dove gli occhi non arrivano, con la partecipazione di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali.

Nel 2021 esce il suo terzo album in studio, intitolato Taxi Driver. Il primo estratto, Ho spento il cielo in collaborazione con Tommaso Paradiso, ne ha anticipato l’uscita il 14 aprile. Come i predecessori, Taxi Driver ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI Album. Nel 2022 il cantante è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con il brano Insuperabile.

