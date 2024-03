Rodolfo Laganà è uno degli ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attore sarà in studio insieme al figlio Filippo, anche lui attore. Con una carriera che spazia dal teatro al cinema, Rodolfo Laganà ha affrontato non solo le sfide professionali della sua vita, ma anche quelle personali, incluso il duro percorso della malattia. Scopriamo di più su questo talentuoso artista e sulle battaglie che ha dovuto combattere nel corso degli anni.

Rodolfo Laganà età e breve biografia

Rodolfo Laganà, celebre attore romano nato il 7 marzo 1957, ha 67 anni ed è una figura iconica nel mondo dello spettacolo italiano. Da molti anni nel panorama teatrale italiano, Rodolfo Laganà è diventato una figura di rilievo grazie alle sue interpretazioni di alto livello. La sua carriera ha avuto inizio nel laboratorio di teatro di Gigi Proietti, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano. Insieme a Massimo Wertmuller, Giorgio Tirabassi e Patrizia Loreti, ha dato vita al gruppo comico “La Zavorra”, contribuendo in modo significativo alla scena comica italiana.

Accanto alla sua illustre carriera teatrale, Rodolfo Laganà vanta anche una solida presenza nel mondo del cinema. Ha recitato in una serie di film di successo, tra cui “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” diretto da Lina Wertmüller nel 1983, “Febbre da cavallo – La mandrakata” diretto da Carlo Vanzina nel 2002 e “A mano disarmata” diretto da Claudio Bonivento nel 2019.

Nonostante una diagnosi di sclerosi multipla ricevuta circa un decennio fa, Laganà ha continuato a lavorare sia sul palcoscenico che dietro le quinte come regista.

Vita privata: moglie e figlio

Nato e cresciuto a Roma, Rodolfo Laganà vive nella capitale con la moglie, la fotografa Gloria Fegiz. La coppia ha un figlio di nome Filippo, nato nel 1994, che ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema. Filippo ha affrontato diverse sfide di salute, tra cui un trapianto di fegato a causa del “Morbo di Wilson”.

Nel film “Amici per la pelle” del 2022, prodotto in collaborazione con Rai Cinema, Filippo Laganà ha dato vita alla sua stessa storia, narrando il percorso di un giovane appena ventenne che si trova improvvisamente immerso nel vortice della malattia. Tuttavia, il 28 gennaio 2019, un trapianto di fegato ha rappresentato la svolta che ha salvato la sua vita.

La battaglia contro la malattia

Nel 2014, Rodolfo Laganà ha coraggiosamente rivelato di essere affetto da sclerosi multipla. Questa diagnosi ha rappresentato una svolta nella sua vita, portandolo ad affrontare una serie di sfide sia fisiche che emotive. In una recente intervista al Corriere della Sera, Laganà ha parlato apertamente della sua malattia, sottolineando la sua determinazione nel combatterla con tutte le sue forze. Nonostante le difficoltà fisiche che incontra, l’attore rimane saldo sul palco, dimostrando che il suo status di artista non è stato compromesso dalla malattia.