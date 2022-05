Sandra Milo chi è, età, dove e quando è nata, marito, fidanzato, figli, vita privata, Federico Fellini, problemi economici, biografia e carriera. L’attrice Sandra Milo è ospite oggi 15 maggio del programma Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier è in onda su Rai1 dalle 14.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Sandra Milo

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è nata l’11 marzo del 1933 a Tunisi. Ha 89 anni. Nata da padre siciliano e madre toscana, Sandra Milo trascorre l’infanzia a Vicopisano, vicino Pisa. Frequenta le scuole elementari fino alla quarta classe. Il suo esordio al cinema arriva nel 1955 con il film Lo scapolo, al fianco di Alberto Sordi. Il suo primo ruolo importante risale al 1959 nel film Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini con Vittorio De Sica. Nel 1960 lavora con il regista Claude Sautet nel film Asfalto che scotta e l’anno dopo, al fianco di Eduardo De Filippo, Vittorio Gasmann e Marcello Mastroianni, in Fantasmi a Roma di Antonio Pietrangeli.

Marito, fidanzato, figli, Federico Fellini, problemi economici, vita privata di Sandra Milo

L’attrice a 15 anni sposa il Marchese Cesare Rodighiero. Rimane incinta ma un parto prematuro causa la perdita del bambino. I due si separano dopo 21 giorni dal matrimonio ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. La Milo si sposa nuovamente con il produttore greco Moris Ergas. La relazione dura 11 anni e nasce anche una figlia, Deborah. Si sposa una terza volta, con Ottavio De Lollis, dal quale ha avuto altri due figli: Ciro e Azzurra. L’attrice si sposa con Jorge Ordonez, una relazione di stampo mediatico costruita ad hoc. Attualmente Sandra Milo è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Rotaro che ha 50 anni.

Durante la trasmissione Porta a Porta del 29 ottobre 2009, l’attrice ha dichiarato di essere stata per 17 anni l’amante di Federico Fellini. Negli anni ottanta la Milo fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI.

L’attrice, ospite del programma Storie Italiane nel 2019, ha parlato dei suoi problemi economici e del grosso debito che ha contratto col fisco italiano. L’attrice ha dichiarato: “Quelle tasse le ho pagate pur non avendo più i soldi guadagnati e per pagarle mi sono venduta a un uomo gentile, carino, meraviglioso, che ha pagato per me le mie tasse perché io non potevo pagarle”.

La carriera di Sandra Milo

Per la carriera della Milo, cruciale è l’incontro con il maestro Federico Fellini. L’attrice recita in 8½ nel 1963 e in Giulietta degli spiriti nel 1965. Per entrambi i film vince il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista. La Milo decide di dedicarsi alla famiglia rinunciando per un periodo al cinema. Torna a recitare nel 1979 in alcune commedie di genere. Intraprende poi la carriera televisiva, grazie anche alla sua vicinanza con Bettino Craxi. Conduce il programma Mixer e la trasmissione per bambini Piccoli fans.

Durante il Festival di Sanremo 2001 è opinionista fissa del programma La vita in diretta. Nel 2003 torna al cinema recitando per Pupi Avati nel film Il cuore altrove. Nel 2007 è una delle concorrenti del reality L’Isola dei famosi e lo stesso anno recita nel film Happy Family di Gabriele Salvatores. Nel 2020 torna in Rai come inviata del programma La vita in diretta Estate. L’attrice entra nella storia della televisione italiana a causa di uno scherzo elaborato ai suoi danni durante il programma L’amore è una cosa meravigliosa. Una telefonata anonima informa la Milo che suo figlio Ciro è ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente stradale. Sandra Milo piange e fugge disperata dallo studio. La notizia dell’incidente è falsa ma le urla della Milo diventano popolari.

