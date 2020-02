ROMA – Clamoroso colpo di scena al Festival di Sanremo: accade a tarda notte, intorno all’1.45, con l’esibizione di Morgan e Bugo, in gara con il brano “Sincero”. Pochi istanti dopo che Morgan inizia a cantare, il suo partner ha abbandonato la scena, lasciandolo solo sul palco.

L’orchestra si ferma e Morgan corre dietro le quinte a cercarlo. Ma di Bugo non c’è più traccia. “Se ne è andato”, dicono gli addetti ai lavori. Interviene anche Amadeus chiedendosi e chiedendo cosa stesse accadendo. Morgan risponde “non so..”

Secondo indiscrezioni, Bugo sarebbe andato via perché l’altro avrebbe cambiato in corsa il testo della canzone. Allegra confusione sul palco, è arrivato Fiorello cercando anche lui di capire qualcosa e nel frattempo cercava di intrattenere il pubblico, mentre a sua volta Amadeus è andato nel backstage in cerca di Bugo. Ricerca vana, perché l’artista non ha fatto rientro, almeno fino a quel momento, mentre Fiorello cerca con battute improvvisate di creare un clima disteso: “Facciamo così, proclamiamo stasera il vincitore e così domani sera non veniamo…”.

La gara va avanti secondo la scaletta. Ma al termine dell’ultima esibizione Amadeus è costretto ad annunciare la squalifica per Morgan e Bugo. E’ la prima volta nella storia del Festival che un artista abbandoni il palco ed è la prima volta che una squalifica scatti nel corso della serata all’Ariston. E accade proprio in occasione di un anniversario a cui l’organizzazione teneva molto, i 70 anni del Festival.

