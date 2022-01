Scintilla chi è: dove e quando è nato, età, vero nome Gianluca Fubelli, Elena Morali, fidanzata, Colorado, il dimagrimento

Il comico Scintilla sarà uno degli ospiti di questa sera, martedì 19 gennaio, di Back to school.

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è nato a Roma il 9 aprile 1973. Ha quindi 48 anni. Oltre a fare il comico, Scintilla è un conduttore televisivo. Prima di fare il comico Fubelli ha fatto l’odontotecnico e l’animatore di villaggi turistici. Inoltre è stato bocciato a scuola per due volte.

Scintilla è alto circa 1,70 metri e pesa circa 90 chili. Proprio il suo peso è stato oggetto di dibattito alcuni anni fa, dato che ha avuto un forte dimagrimento.

Gianluca si è sottoposto alla cosiddetta “Dieta chetogenica” che gli ha permesso di perdere circa 10 chili. Si tratta di un regime alimentare preciso ed efficiente che si basa sulla riduzione dei carboidrati in una quantità tale che obbliga l’organismo ad aumentare il consumo energetico e ad eliminare i grassi del tessuto adiposo.

Dopo 2 settimane, Scintilla aveva già perso diversi chili, esclusivamente massa grassa. Per questo ha cominciato a reintrodurre gradualmente i carboidrati, e ha poi cominciato una dieta di mantenimento.

Gianluca Fubelli, fidanzata di Scintilla: l’ex fidanzata Elena Morali e il tradimento

Attualmente non si sa se Scintilla sia fidanzato. Sulla sua vita sentimentale c’è stretto riserbo, specie dopo che la precedente relazione è stata costantemente sotto i riflettori. La ex fidanzata di Scintilla è infatti Elena Morali, ex Pupa de La Pupa e il Secchione. La Morali aveva detto di aver tradito il comico. Prima ha detto di aver baciato Marco Ferri durante l’Isola dei Famosi. Poi ha detto di essere stata contemporaneamente con Scintilla e con Daniele Di Lorenzo. Proprio i tradimenti sono stati alla base della rottura.

Gianluca Fubelli, la carriera di Scintilla, Instagram e i personaggi come comico

Scintilla è stato tra i volti più popolari di Colorado su Italia 1 cui ha partecipato in tutte le edizioni, mentre nel 2017 e nel 2018 ha condotto il programma insieme con Paolo Ruffini e Federica Nargi, quella del 2019 con lo stesso Ruffini e Belen Rodríguez. Ha recitato, tra gli altri, nei film “Area Paradiso” (2011) con Diego Abatantuono e Ale e Franz e “Tutto molto bello” (2014) con Paolo Ruffini e Frank Matano. Nel 2019 è stato voluto da Ezio Greggio nel programma “La sai l’ultima – Digital Edition”, in prima serata su Canale 5, come caposquadra dei comici insieme con Biagio Izzo e Maurizio Battista. Nel 2021 è stato ospite di “Stasera è tutto possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai2 e di “Deal with it” presentato da Gabriele Corsi su NOVE. Sarà tra i concorrenti di “Game of Games”, il nuovo programma di Simona Ventura in onda su Rai2.

Dai personaggi storici come Romolo Prinz “Il più bello d’Italia” e l’Imperatore Giulio Cesare nati sul palco di “Colorado” fino alle esilaranti incursioni realizzate nel programma “Stasera tutto è possibile”, ‘Scintilla’ ha fatto della risata una vera e propria missione, oltre che un mestiere, grazie alla quale ha saputo regalare gag e tanto divertimento per la tv.

Il suo profilo Instagram, inoltre, conta oggi 135 mila followers, che ogni giorno seguono e commentano i più curiosi piccoli stralci della vita privata dell’artista insieme alle ancor più numerose e spassose incursioni televisive realizzate in tanti anni di carriera.