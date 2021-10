Silvia Salis chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, medaglie, il marito Fausto Brizzi

Silvia Salis è tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi, mercoledì 26 ottobre, su Rai1. Ma chi è Silvia Salis?

Silvia Salis, chi è, le medaglie, il Coni

Silvia Salis è nata a Genova il 17 settembre del 1985, sotto il segno della Vergine. E’ una ex martellista italiana, vincitrice di dieci titoli italiani tra invernali (6) ed assoluti (4). Attualmente ricopre anche la carica di vicepresidente vicario del Coni, il Comitato Olimpico Italiano.

Silvia Salis ha iniziato a praticare atletica leggera a 8 anni, nel 1993. Si stava specializzando nel salto in lungo quando ha provato il lancio del martello con risultati sorprendenti. E’ stata scoperta e allenata per diversi anni da Valter Superina, ex martellista.

Con Clarissa Claretti ed Ester Balassini forma un trio di atlete italiane specialiste del martello.

Nel 2001, agli italiani allieve, è stata vicecampionessa agli invernali di lanci ed ha vinto il titolo nazionale di categoria. Nel 2002 si aggiudica due medaglie agli italiani allieve: oro agli invernali di lanci ed argento di categoria.

Tra il 2003 e il 2004 si aggiudica tre titoli nazionali juniores, due italiani invernali di lanci ed uno di categoria.

Tra il 2002 e il 2005, ha gareggiato alle Gymnasiadi a Caen, in Franci, agli Europei juniores a Tampere, in Finlandia, ai Mondiali juniores a Grosseto, in Italia, e agli Europei under 23 ad Erfurt, in Germania.

Tra il 2005 e il 2007 si aggiudica 12 medaglie, di cui cinque ori. Nel 2006 esordisce con la Nazionale assoluta agli Europei di Göteborg, in Svezia, nel 2006, non riuscendo a raggiungere la finale.

Nel 2007 ottiene il quarto posto agli Europei under 23 a Debrecen, in Ungheria, ed un nono posto alle Universiadi thailandesi di Bangkok.

Ai campionati italiani del 2008 si aggiudica due medaglie d’argento e una d’oro. Ai campionati italiani invernali ed assoluti nel 2010-2011 si aggiudica due medaglie.

Le medaglie e i titoli

Tra le atlete italiane specialiste nel lancio del martello, con 9 titoli nazionali vinti tra invernali ed assoluti, è seconda soltanto ad Ester Balassini (prima con 15).

In carriera ha vinto 22 titoli italiani: 9 seniores, 3 universitari e 10 giovanili.

Silvia Salis, vita privata, il marito Fausto Brizzi

Il 14 novembre 2020 Silvia Salis ha sposato il regista romano Fausto Brizzi. Le testimoni dello sposo sono state la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli, le testimoni della sposa l’atleta Federico Apolloni e il dentista genovese Gabriele Dellacasa.

La coppia devolve i 20mila euro ricevuti dalla Regione Liguria per gli spot promozionali per il Festival di Sanremo all’Ospedale Giannina Gaslini.

Nello stesso anno la coppia, insieme all’Acquario di Genova, realizza il passaggio sotterraneo che consentirà ai bambini ricoverati al Gaslini di accedere direttamente alla spiaggia e di godere dei benefici del’elioterapia.