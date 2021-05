Simona Bonafè chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera politica

Chi è Simona Bonafè, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera politica. Simona Bonafè infatti è tra gli ospiti di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi e in onda ogni mercoledì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Simona Bonafè

Simona Bonafè è nata a Varese il 12 luglio del 1973 e ha 47 anni di età. E’ una politica e giornalista italiana, eurodeputata per il Partito Democratico nonché segretario regionale del PD in Toscana. È stata assessore all’ambiente del Comune di Scandicci dal 2004 al 2013 e deputata per la XVI legislatura della Repubblica Italiana dal 2013 al 2014.

Di adozione Toscana, Simona Bonafè si è laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2007 è iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, albo pubblicisti, e lavora come giornalista per i quotidiani Corriere di Firenze ed Europa. Insieme a Maria Elena Boschi e Sara Biagiotti è stata una delle tre coordinatrici della campagna elettorale di Matteo Renzi per le primarie della coalizione di centro-sinistra “Italia. Bene Comune” del 2012.

Marito, figli e vita privata di Simona Bonafè

Per quanto riguarda la sua vita privata, di Simona Bonafè si conosce davvero molto poco. Non sappiamo infatti se sia sposata o fidanzata, se abbia un marito o un compagno o se abbia dei figli. Nel 2017 Dagospia parlò di una cotta, una bomba di gossip politico lanciata da Dagospia. Sembrava infatti che la renziana Simona Bonafè avesse preso una cotta per un ministro molto noto e importante. Come riportò Dagospia per la sua rubrica politik news: “Qualcuno la avverta: col Ministro in questione nulla può il suo fatale fascino. Al massimo potrebbe diventare la sua migliore amica…”.

Simona Bonafè e la carriera parlamentare

Alle elezioni politiche del 2013 viene candidata, come espressione della mozione di Matteo Renzi, ed eletta deputata. Nell’aprile del 2014 viene candidata alle elezioni europee come capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Italia centrale. Alle europee ottiene 288.674 preferenze, risultando la candidata più votata in tutta Italia per numero di preferenze ottenute in una singola circoscrizione per questa tornata elettorale.

Il 14 ottobre del 2018 è eletta, attraverso le elezioni primarie, segretaria regionale del Partito Democratico in Toscana, vincendo le primarie con il 63,2% dei voti. Alle elezioni europee del 2019 viene ricandidata di nuovo come capolista per il PD nella circoscrizione Italia centrale, e risulta prima degli eletti con 169.408 preferenze. L’11 settembre 2019 diventa vicepresidente del gruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento europeo.