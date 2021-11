Simona Izzo e Ricky Tognazzi, lui rivela: “L’amore che ogni tanto capita”, e lei: “Noi a letto…”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi saranno nuovamente protagonisti a Oggi è un altro giorno. La scorsa settimana hanno parlato della vita di coppia: “Noi a letto facciamo tutto, a parte fare l’amore che ogni tanto capita” ha esordito il regista. L’attrice allora lo ha interrotto: “Il luogo preferito dove fare l’amore è la spiaggia. La spiaggia è uno dei luoghi più romantici, sotto le stelle…”.

Simona Izzo e i difetti del marito

La Izzo ha poi parlato dei difetti del marito mentre dorme: “Ricky ha la sindrome del cavallo a letto, lui scalcia. E ride tantissimo, stanotte ha riso così tanto che mi sono detta “perché non ride così tanto nella vita?””. Sulla possibilità di separare i letti la coppia si è detta contraria: “Io non ce la faccio, abbiamo però separato i bagni”, ha ironicamente spiegato Simona Izzo, aggiungendo che il letto è uno dei suoi luoghi preferiti per svolgere diverse attività: “Io ho studiato, ho scritto e facciamo riunioni di sceneggiatura a letto”. Simona Izzo ha poi ricordato la prima notte insieme a Ricky Tognazzi: “E’ stata meravigliosa, io non ho fatto fatica ad abituarsi al suo respiro, perché è come il mio”. “Per forza, lei russa”, la replica di Tognazzi.

Ricky Tognazzi e il matrimonio con Simona Izzo

Ricky Tognazzi, parlando col Corriere della Sera, ha ripercorso la sua vita, parlando del rapporto con la moglie e rivelando un retroscena inedito sulla loro unione: “Le donne che incontri ti modificano nel Dna: forse se avessi incontrato una donna chef, una ‘cheffa’, avrei aperto un ristorante in Messico. Invece Simona mi chiamò per interpretare il suo primo film, Parole e baci, che dirigeva con la sorella Rossella e il nostro incontro era un destino: anche lei è cresciuta a pane, scrittura e doppiaggio… però le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili… Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, un figlio, Francesco… Insomma, una faccenda complicata”, ha spiegato.