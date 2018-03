Stefano De Martino: “Ecco cosa succede dietro le quinte dell’Isola dei Famosi”

ROMA – Stefano De Martino, dalle pagine del settimanale “Chi”, racconta la sua esperienza in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi: “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato”.

“Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi – scrive De Martino su Chi che indica la piccolissima isoletta Chachahuate abitata da pescatori e dalle loro famiglie, tra i suoi posti preferiti – Mi piace passare del tempo con i bambini di quest’isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione”.