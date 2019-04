ROMA – Stefano De Martino si racconta nel docufilm “Stefano De Martino – Su di me”. Documentario prodotto da “Willy the Whale” per “Discovery Italia” e che andrà in onda stasera, venerdì 19 aprile, alle 22.20 su RealTime (canale 31 del digitale terrestre).

De Martino a Torre Annunziata, nella città dove è nato e cresciuto, ritrova il suo vecchio datore di lavoro detto “il Barone” che racconta: “Quando iniziò a fare i provini per ‘Amici’, il personaggio famoso dell’epoca era Belén. Stavamo parlando delle donne più belle e lui diceva ‘A me piace Belén’, e io ho detto: può essere che la conoscerai ‘sta Belén”. De Martino sorride e ricorda quando diceva: “Seeee, come la conosco ‘sta Belén? Noi stiamo a via Vesuvio” e poi conclude: “Ma ti rendi conto come è strana la vita!?”. Fonte: Real Time.