MILANO – Stefano De Martino si prepara alla sua esperienza come inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ma scatena le ire di Maria De Filippi. Pare infatti che il ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez abbia deciso di cambiare agente, passando a Lucio Presta, e di abbandonare per il momento il programma televisivo Amici della De Filippi, a cui deve il suo esordio e il suo successo.

A raccontare il dietro le quinte è Giuseppe Candela per Dagospia, che sottolinea come la scelta di De Martino di passare all’agente che segue anche la ex moglie Belen non sia affatto piaciuta a Maria, che lo ha lanciato nel mondo delle televisione e che ha annunciato l’addio del ballerino alla sua trasmissione: